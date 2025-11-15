Nianzou, el hombre record: el que más cobra... y el que más se lesiona

El central francés del Sevilla Tanguy Nianzou tiene una lesión en el bíceps femoral derecho, la tercera dolencia muscular que sufre esta temporada, que le mantendrá varias semanas de baja. Lo más probable es que esté sin jugar entre cuatro y seis semanas.

"Tanguy Nianzou sufre una lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. El central sevillista queda pendiente de evolución", indicó en la tarde de este viernes el club hispalense en un escueto comunicado.

El defensa parisino, de 23 años y que cumple su cuarta temporada en el Sevilla, fue fichado al Bayer Múnich en el verano de 2022 como una gran apuesta de su futuro, pero desde entonces ha tenido un rendimiento muy irregular al haber encadenado sucesivas lesiones musculares en todo este periodo.

Esta es la tercera dolencia que sufre Nianzou en lo que va de esta campaña, en la que ya no pudo jugar al principio de LaLiga EA Sports por un problema en la cadera y se perdió los tres primeros encuentros. Posteriormente, disputó los que fueron de la jornada cuarta a la sexta hasta que se volvió a lesionar en un muslo y no participó en los cuatro siguientes.

Tras reaparecer hace dos semanas y participar en el partido perdido ante el Atlético de Madrid (3-0) y en el que su equipo ganó la pasada jornada a Osasuna (1-0), que terminó con alguna molestia después de jugar los 90 minutos, el Sevilla informó este viernes de esta nueva lesión del joven central francés de origen marfileño.

En total, Nianzou lleva disputados esta temporada cinco encuentros de LaLiga, mientras que desde su llegada en la campaña 2022-23 al equipo andaluz ha sumado 55 partidos oficiales y ha marcado 3 goles. En su primer curso jugó 30, en el 2023-24 lo hizo en 14 ocasiones, en el 2024-25 en 6 y en el actual en los 5 citados.

El zaguero galo se une a otros seis jugadores que también se recuperan de distintos problemas físicos: el medio francés Lucien Agoumé, los delanteros Isaac Romero y el chileno Alexis Sánchez, y los defensas César Azpilicueta, el portugués Fabio Cardoso y el brasileño Marcao Teixeira.

El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, quien tampoco puede contar estos con ocho futbolistas que están con sus selecciones en este parón liguero, dirigió este viernes el penúltimo entrenamiento antes de cerrar esta semana con una sesión el sábado para seguir con la preparación del partido del lunes 24 en el campo del Espanyol.

La plantilla sevillista descansará desde el domingo hasta el martes y volverá al trabajo el próximo miércoles para continuar la puesta a punto para ese próximo encuentro de la decimotercera jornada de LaLiga.