Navas, sancionado con dos partidos

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado los recursos presentados por el Sevilla a las expulsiones de Navas y Ramos y les ha sancionado. Al palaciego le caen dos partidos de suspensión, en aplicación del artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF, por "actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa accesoria de 700 euros al club y de 600 euros al infractor". Por otro lado, Sergio Ramos es suspendido por un partido "por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, con multa accesoria en cuantía de 350 euros al club y de 600 euros al infractor". Y el numerito del presidente Castro en el tunel de vestuarios le va a costar una multa económica "por conducta contraria al buen orden deportivo, al dirigirse al equipo arbitral en alta voz una vez finalizado el encuentro. (Artículo 129)". Según el acta, el máximo mandatario sevillista, una vez acabado el encuentro, se dirigió al equipo arbitral en el túnel de vestuarios gritando en los siguientes términos: "Luego vosotros pedís respeto. Que has ido a verla y todo. Eso no es roja hombre. Que nos estamos jugando todos mucho, no sólo vosotros".