Movimientos en Nervión: viene Batista Mendy, se va Pedrosa

Para ello, debe pasar primer el reconocimiento médico y, además, que se cierre alguna de las operaciones que el club nervionense tiene encarriladas para la venta de alguno de sus jugadores. El centrocampista francés aterrizaba en la tarde del domingo en San Pablo y, si nada se tuerce, firmará con el equipo de Almeyda como cedido desde el Trabzponspor turco. El Sevilla tendría, en junio de 2026, una opción de compra de 7 millones de euros.

Antonio Cordón está pendiente de si finalmente se marcha Vargas (hay una diferencia sustancial entre lo que pide el Sevilla y lo que ofrece el Villarreal) o si es Lukebakio el que coge la puerta (el Forest y el Benfica están pujando, pero de momento nadie llega a los 35 millones solicitados). Y de forma paralela, ha iniciado algunas operaciones. Han trascendido dos de ellas que, desde luego, son complejas, pero el director deportivo sevillista lo está intentando. Apunten los nombres: Fabio Cardoso, central del Oporto; y Sofyan Amrabat, el centrocampista ofensivo del Fenerbahçe, internacional marroquí.