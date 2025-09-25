Monchi, sobre la vía Lappi-Quintero: "A ver que me proponen"

Ramón Rodríguez Verdejo ha explicado que "Antonio Lappí es amigo mío y Fede Quintero es mi hermano. No sé lo que va a pasar. Tienen la capacidad, la profesionalidad y la credibilidad para afrontar un reto así. Y tienen mucha ilusión. Tengo claro que algo bueno van a hacer. No sé lo que pasará en el futuro pero les escucharía para ver lo que me proponen". Y mientras tanto, su idea es "ir al Sánchez Pizjuán cuando pueda para ver al Sevilla como aficionado y espero que muy pronto pueda verlo también en Europa. Hoy el Sevilla está en buenas manos, con un gran director deportivo y un entrenador que ha sabido conectar con el equipo".

Sobre su equipo del alma, a nivel deportivo, Monchi comentó que "creo que tiene más juego que puntos. Sin ir más lejos con el Villarreal creo que mereció mucho más, con Getafe no mereció perder, con el Athletic mereció mucho más... Hay una involucración total en el grupo y eso demuestra que Almeyda ha conectado. Esto no es si los jugadores son buenos o malos, eso también es gestión. Es mérito del entrenador".