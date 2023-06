Monchi quiere irse; Víctor Orta primera opción

Castro tiene avanzadas las conversaciones con Víctor Orta para que se haga cargo de la dirección deportiva sevillista, pero por si no se terminara de cerrar la segunda opción se llama Braulio Vázquez, que ha trabajado en Valencia, Valladolid y Osasuna. Pero antes de todo eso tendrán que cerrar la etapa Monchi, para lo que hace falta un acuerdo económico que, de momento, no existe. El director deportivo pide que le perdonen el pago de la cláusula de rescisión pero la entidad, esta vez, no la quiere perdonar. Hace 6 años, cuando Monchi se marchó a la Roma, el presidente reconocía que "no tendrá que pagar ninguna cláusula, él ha generado suficientes ingresos, títulos y repercusión". Pero esta vez parece distinto. El 2017 Monchi necesitaba un cambio vital y profesional y el Sevilla lo acató. Esta vez los motivos de su salida apuntan a un desencuentro con la cúpula por hacerle perder autonomía en la toma de decisiones, sumado al desgaste que le ha supuesto recibir tantas críticas en una temporada muy dura que, eso sí, ha terminado con un título.