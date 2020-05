Monchi: "No hay mejor portada que un derbi"

El fútbol español está en marcha. Este lunes han empezado a entrenar los que equipos que faltaban y ya están todos trabajando en sus ciudades deportivas. La reanudación de LaLiga no es oficial pero sí casi segura. Y en la primera jornada, de las once que quedan, tendremos nada menos que un derbi. Monchi, director deportivo del Sevilla, aseguró en Movistar que "no hay mejor portada que un derbi sevillano, Sevilla-Betis, Betis-Sevilla, será un aliciente más. Estamos todos con el mono y es lo que todos queremos".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que su intención es que la competición vuelva "el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española. Si todos cumplimos las normas sanitarias, jugadores, técnicos... no vamos a tener ningún problema. El fútbol no es un deporte en el que la enfermedad se pueda transmitir con facilidad. Por el sudor no se transmite el coronavirus, es principalmente por la saliva. El riesgo va a ser prácticamente nulo, diría que ninguno a la hora de disputarse los encuentros". Veremos si el derbi sevillano se juega ese mismo día 12, el sábado 13 o se mantiene, como estaba previsto antes de la pandemia, como último partido del domingo; en este caso sería 13 de junio.

Monchi declaró que es muy optimista con respecto a que vuelva el fútbol y reconocío que ya mira "los partidos de esa primera jornada, los puntos de distancia que tenemos, los partidos de los rivales… Es bueno que ya estemos pensando en esto, que ya veamos noticias positivas y cambiar el chip”.