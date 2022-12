Miranda: un gol para la historia en un año "regular"

"Yo espero volver a ser el del primer año. He estado este último año regular y espero mejorar. Quiero dar un salto de calidad porque el equipo también me necesita. Un jugador sabe cuándo está bien y cuándo no ha estado tan bien. Estoy en edad de crecer", ha comentado Miranda en los medios oficiales.

El lateral verdiblanco se ha mostrado ilusionado con la Supercopa, que disputará el Betis a partir del 11 de enero en Riad. "Tiene de bueno que estás a dos partidos de un título. Tenemos un gran equipo, eso está demostrado, así que iremos a por todas. Ojalá todos los años sean de muchos partidos. Queremos seguir en la línea de jugar jueves y domingos, porque es muy bonito competir a por todas y en todo".