Mendilibar reparte "palos" a pesar de la victoria

Se puso a repartir y no dejó títere sin cabeza. Mendilibar fue muy crítico con su equipo, tras el triunfo 1-0 con gol de Dodi Lukebakio, porque "no podemos atacar con tanta gente y además, tras 20 minutos buenos, ya no hemos seguido haciendo eso porque se nos va de la cabeza que hay que correr y apretar. Nos vamos arriba, perdemos el balón y nos pillaban cuatro o cinco sin poder defender. Y eso es porque no estamos atentos". Para Sergio Ramos tuvo caricias y tirón de orejas. "Es el que lleva la voz cantante pero tenemos que cambiarle las ideas. Ha jugado en equipos que dominaban y aquí no es así. Sale con el balón jugado desde atrás y tiene que cambiar el chip porque aquí jugamos más directo. No quiero pasarlo mas como el año pasado, así que hay que llevar el balón lejos de nuestra portería", declaró.

El técnico vasco también tuvo críticas para otros dos fichajes. De Lukebakio, que dio la victoria al Sevilla, dijo que estuvo "bien en ataque y mal en defensa. Defensivamente a Pedrosa lo ha dejado un poco solito y tiene que trabajar mucho más". Y el remate fue lo de Soumaré. Lo sacó en el minuto 85... y de milagro. "A Ramos le he puesto porque me entiende, pero Soumaré no me entiende. Tiene que hacer un esfuerzo para entederme o debemos tener un traductor muy bueno, que todavía no lo conseguido", afirmó Mendilibar, sorprendiendo a propios y extraños.