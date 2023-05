Mendilibar pide que nadie se relaje pensando en la final

El técnico vasco advierte de que el Elche "tiene buenos jugadores y ultimamente están jugando bien. Tienen menos puntos de los que merecen. A un equipo que lleva descendido desde hace bastante y que compite, hay que darle valor". Con las bajas seguras de Marcao, Nianzou y Jordán, y la duda de Oliver Torres que no entrenó este martes y que, seguramente, descansará, Mendilibar admite que volverá a haber rotaciones. "Jugarán casi todos otra vez en dos partidos que nos quedan antes de la final, eso va a venir bien. No hay que cargar de minutos a nadie. Que jueguen el tiempo justo para que el miércoles en la final estén bien. Competir, pensando en todo", afirmó. Sobre la renovación de contrato que piden a gritos muchísimos aficionados, y por lo bajini, algunos futbolistas, ha dicho que "no hemos hablado de nada. Estamos centrados en lo que nos queda, tres más la final. He firmado para lo que he firmado. Ni nosotros ni el club hemos dado ningún paso".