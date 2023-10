Mendilibar y Fernando: "Podría haber cambiado a tres, cuatro o cinco"

El técnico vizcaíno señaló que le han "facilitado las cosas al rival" pero que en la segunda ha "estado distintos" porque el Sevilla es un equipo que "nunca se rinde" y ello ha valido para lograr el empate a dos su "sumar un punto".

"Con el 0-2 estás pensando en cómo levantas y con 1-2 tan pronto piensas incluso que puedes ganar. Al final, no veíamos el gol, parecía que no podíamos empatar y, aunque el punto nos vale, nos tenemos que conformar”, relató.

También se refirió a la sustitución antes de que acabara la primera parte, en el minuto 37, del centrocampista brasileño Fernando Reges, a quien le suplió el croata Iván Rakitic y que se molestó por ser cambiado, y argumentó que "había que cambiar algo, no se podía seguir así" y que podía haberlo hecho con muchos mas jugadores.

Mendilibar entendió que el enfado de "un jugador veterano" como Fernando, pero que su sustitución no era por culpar a él de lo sucedido cuando iban 0-2.

"Sé que cuando cambias antes del descanso el jugador sustituido está dolido. No cambio al peor de mi equipo, podría haber cambiado a tres, cuatro, cinco... necesitábamos un cambio y ha sido él. He hablado con Fernando, estaba dolido y es normal, igual es la primera vez que le pasa esto en su carrera. Pero teníamos que hacer algo, no podíamos seguir jugando igual”, argumentó.

Sobre la sustitución del lateral izquierdo Marcos Acuña, que no salió en la segunda parte, explicó que "el equipo en el primer tiempo, no sólo por culpa de Acuña, no ha estado bien. En el segundo ha estado mejor" y que ello no ha sido "sólo sea culpa de Pedrosa", el jugador que ocupó el sitio del argentino.

Preguntado por el partido de Juanlu Sánchez, el joven lateral derecho que salió de titular y que el viernes fue llamado por primera vez por la selección sub-21, dijo que "ha hecho otros partidos buenos, pero hace muchos esfuerzos y acaba muy cansado".

"Lo ha hecho bien, pero nota el cansancio y por eso ha sido el cambio. Queríamos insistir por las bandas y nos ha costado un poco más”, apuntó.