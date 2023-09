Mendilibar: "Estoy tranquilo, con el club no ha cambiado nada"

El Sevilla ha empezado mal pero aún queda mucho trecho por recorrer. O eso espera Mendilibar. Que no se le mueva la silla. "Firmamos los contratos por un año pero sabemos que eso a veces no verdad", comentaba el míster, que espera que "no se olviden de los buenos tres meses del año pasado". Sea como fuere, asegura que "estoy tranquilo y ufano a lo que se mueve alrededor y lo que poneis los de la prensa. Yo se que mandan los resultados. Hablo con normalidad con la gente del club y no ha cambiado nada".

En cuanto al partido ante Osasuna no cree que sea una final, pero sí un partido "difícil, es muy fuerte en su casa, es un equipo difícil de ganar. Lo sabemos, pero si nosotros somos competitivos también somos complicados de ganar. Va a ser una lucha por el mando del partido, que es importante y a partir de ahí queremos competir e intentar ganar. Sabiendo que es complicado y respetándose pero buscando ganar. No hemos empezado bien y nos está costando ganar, pero casi como a todo el mundo". El entrenador sevillista destacó que "tenemos partidos cada poco tiempo y haremos algunos cambios. Queremos consolidar el juego pero con gente que esté al 100%. Pondremos al mejor equipo posible".