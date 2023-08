Mendilibar, sobre el derbi: "Fuimos un poco superiores"

Se mostró satisfecho el técnico vasco con el rendimiento de su equipo en el derbi, subrayando que "hasta el momento la pretemporada no ha sido ninguna maravilla, pero hoy hemos sido un poco superiores en el global del partido. El acierto que hemos tenido en una de las últimas jugadas, donde Youssef la ha enchufado y hemos hecho el gol. Los resultados en pretemporada no sé si sirven o no, pero ahora que estamos en finales de pretemporada, nos sirven para saber que estamos mejor y que podemos competir y llegar bien al inicio". Mendilibar comentó que con este tipo de partidos "sacas conclusiones, porque son partidos para eso aunque jueguen unos minutos uno y otros otros. Si hay partidos cada tres días no puedes poner siempre a la misma gente porque no llegamos físicamente. Prefiero que la gente esté entera y planteamos que al final de la pretemporada, el jugador que menos haya jugado sean tres partidos por lo menos, incluso cuatro. Así podemos coger la forma. No me vale para nada poner un equipo para que juegue contra el Crystal Palace, el Betis y el Atlético. No estaríamos dando lo mejor de cada uno. Este partido siempre es especial para ellos y para nosotros. Yo llevo poco tiempo pero ya la gente te dice que no es un partido como el siguiente ante el Atlético. Ganarlo siempre es importante, sobre todo mentalmente".