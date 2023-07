Mendilibar, crítico con su Sevilla

Se veía contrariado al técnico del Sevilla tras las dos derrotas del periplo germano, la primera 2-1 ante el Hansa Rostock y la segunda 3-1 contra el Magdeburg, ambos de segunda división alemana. Mendilibar siempre es claro. "No estamos lo bien que pensábamos que podíamos estar. Pienso que en los dos partidos podíamos haber jugado mejor. El sábado por lo menos en el segundo tiempo dominamos y estuvimos mucho tiempo en campo contrario, pero ante el Magdeburg nos ha costado mucho más. Creo que nos cuesta entrar en los partidos y nos hacen algún gol siempre. Parece que empezamos a arrear cuando nos hacen un gol. Tenemos que generar nosotros antes de que nos generen. Hay que apretar desde un principio porque en Estados Unidos también serán partidos preparatorios, pero no te van a perdonar y estaremos a nada de empezar LaLiga. Hay que competir del minuto 1 al 90", declaró.

En cuanto al reparto de minutos para sus jugadores, destacó que "la idea era que jugaran 60 minutos. Hoy Ocampos ha jugado 90, me ha dicho que estaba bien y que prefería jugar más. Los últimos 20 minutos le han sobrado porque quería pero no tenía capacidad. Espero que a partir del miércoles todos estemos bien para entrenar y lo único bueno del viaje a Alemania es que creo que Pedro Ortiz no tiene nada".