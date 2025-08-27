Más lesiones en el Sevilla: Lukebakio y Akor

El nigeriano y el belga se pierden, como mínimo, el partido contra el Girona en Montilivi del sábado 30 de agosto. Akor Adams se ha hecho pruebas médicas este miércoles y sufre una lesión muscular que le va a mantener dos semanas de baja. Y Lukebakio era revisado este martes y finalmente el club anuncia que tiene un edema en el sóleo y tampoco estará en Girona. Veremos a quién alinea en la derecha Matías Almeyda y veremos a quién da la camiseta de delantero centro, porque Iheanacho no está inscrito. Si el club consiguiera antes del sábado la inscripción del nigeriano, sería titular. Si no, Isaac Romero o Peque podrían ser las alternativas.

Por otro lado, Rubén Vargas no entrenó, aunque se trata de una gestión de cargas y debería estar disponible para jugar. Si hacemos repaso, a las bajas por no estar inscritos de Vlachodimos, Alfon, Suazo y Kelechi Iheanacho se suman las bajas por lesión de Sow, Ramón Martínez, Idumbo, Januzaj, Nianzou y Jordán, más las últimas de Akor y Lukebakio. Más problemas.