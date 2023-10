Marcelino y Raúl, en la lista del sevilla para su banquillo

Los dirigentes del Sevilla sólo querían a Mendilibar para doce partidos de liga, pero en la Europa League no paraba de avanzar hasta llegar a ganar la séptima. Y la plata hizo imposible anunciar su verdadera intención, que no era otra que agradecer al vasco los servicios prestados y buscar un entrenador con más peso y experiencia en la élite. Renovación con la boca pequeña pero sin tener muy claro que el estilo de Mendilibar fuera muy acorde a la plantilla, presupuesto, objetivos y exigencia del Sevilla y el sevillismo. Ha pasado lo que nos temíamos. Los resultados no llegaban, sólo dos victorias en diez partidos, y el fútbol tampoco. El estilo del entrenador de Zaldívar, llamenle rudimentario, arcaico, práctico o como quieran, ni enamoróa nadie ni sirvió para ganar partidos. Con ello, el club le despide y se pone manos a la obra. Presidente y director deportivo han dado comienzo al casting, en la capital de España, con varios nombres en la lista.

Marcelino García Toral, la espinita clavada, como dijo Monchi, exige un contrato de dos o tres años. Marcelo Gallardo pide demasiado dinero. Javi Gracia no tiene muchas ganas de entrenar ahora mismo. Una lista en la que también están, con más o menos fuerza, Quique Flores o Laurent Blanc. Pero sobresale, por curioso, un nombre. A Orta le gusta mucho y ha sacado el nombre cuando le han pedido opinión en el club. Raúl González Blanco, el que fuera estrella del Real Madrid, ahora entrenador del Castilla. Prisa no hay demasiada, porque el próximo partido, precisamente ante el equipo merengue, es el 21 de octubre, pero la idea es firmar al míster lo antes posible. Uno más. El cuarto entre octubre de 2022 y octubre de 2023.