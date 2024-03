Marcao, en Onda Cero: “Quiero hacer historia en el Sevilla”

Desde que llegó hace un par de veranos de la mano de Monchi, el discurrir de Marcao por el Sevilla ha equivalido a un vaivén de lesiones. Para el jugador, “no sé por qué, nunca me ha pasado este tipo de cosas. Lo más importante es que ya estoy recuperado. Fui a Inglaterra a hablar con un especialista y hablamos de muchas cosas. Me paso algunos tipos de trabajo que he estado haciendo. Es difícil jugar y salir por lesión. Estoy siempre con mi familia. Tengo a mi psicólogo con el que hablo siempre. Tengo personas de mi lado que me ayudan mucho”.

Pese a las dificultades, el brasileño nunca se ha planteado tirar la toalla. “Tengo muchas cosas aún que hacer en el fútbol, quiero jugar muchos partidos para el Sevilla y volver a ganar títulos”, ha indicado.

Marcao tiene contrato hasta 2027 y no se plantea cambiar de aires. “Yo me quiero quedar en Sevilla. Quiero hacer historia en el Sevilla. Tengo muchos ejemplos en el club como Navas, Sergio (Ramos)…, jugadores que son una leyenda aquí en Sevilla y quiero hacer lo mismo. Cuando salga del Sevilla, quiero dejar aquí mi marca”, ha comentado.