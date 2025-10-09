Marc Roca, en Onda Cero:"¿Otra final o jugar Champions? Lo veo"

Según Marc Roca, el Betis tiene capacidad para llegar de nuevo este año a una final europea o meterse en puestos de Champions. "Obviamente que lo veo. Tenemos la experiencia del año pasado. Sabemos que somos capaces de hacer grandes cosas. La plantilla está capacitada, el cuerpo técnico... obviamente que lo vemos. Pienso que para conseguir cosas grandes siempre tienes que soñar. Aunque con los pies en el suelo. Sabemos la importancia del día a día que nos permitirá ir sumando y avanzando en Europa también. Tenemos que ir focus en el siguiente partido, pero tenemos que soñar en grande y visualizar que podemos hacer grandes cosas porque tenemos una plantilla muy completa de mucha calidad. No nos cerramos a nada", ha indicado.

El Betis se mide en los dos próximos partidos ligueros a Villarreal y Atlético de Madrid. Para el jugador verdiblanco, "son partidos muy importantes donde se va a evaluar también dónde está nuestro nivel, si estamos para estar más arriba o no. Queda muchísimo, pero la importancia es máxima. Cada punto cuenta. Son rivales de mucho nivel, de Champions. Si queremos dar este pasito más para llegar a la Champions, que es uno de nuestros objetivos, hay que salir a ganar esos partidos y ganarlos".