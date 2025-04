Marc Roca, baja de última hora, no viaja a Polonia

Aún no hay parte médico oficial pero Manuel Pellegrini ha anunciado que se trata de "unas molestias en el pie que no cesan y que le impiden estar al cien por cien; puede que tenga que operarse", aunque aún no se sabe cuando ni el tiempo de baja. Son tres bajas por lesión que se unen a las del Cucho y William Carvalho, que no están inscritos. El técnico chileno se lleva a Bialystok a los 17 jugadores disponibles de la primera plantilla, con la novedad del regreso de Abde, y completan la expedición cinco jugadores con dorsal del filial: Germán, Mendy, Mateo, Jesús Rodríguez y Pablo García.

Roca, que podía actuar como central ante la baja de Llorente, se queda fuera de combate. Pellegrini comentó que "lamentablemente la lesión de Diego ha venido en un muy mal momento, además estaba dando un gran rendimiento. Hemos estado con tres centrales y lo veníamos rotando de forma adecuada, pero ahora tenemos que centrarnos en los futbolistas que tenemos. Hemos tenido el infortunio de padecer muchísimas lesiones en muchos puestos y el plantel ha sido el encargado de dar la cara. Tenemos a Bartra, Natan, Mendy, Ricardo… Ya veremos cuál es la mejor solución para seguir ambicionando más allá del pase a semifinales en base a un plantel y no a un equipo".