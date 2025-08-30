Lyon y Forest, entre los rivales del Betis en la Europa League

El equipo verdiblanco tendrá los siguientes rivales en la fase liga:

Feyenoord (casa)

Dinamo de Zagreb (fuera)

Olympique de Lyon (casa)

PAOK de Salónica (fuera)

Nottingham Forest (casa)

Ludogorets (fuera)

Utretch (casa)

Genk (fuera)

Estas serán las fechas de la fase inicial de la competición:

24 y 25 de septiembre de 2025

2 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025

6 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025

11 de diciembre de 2025

22 de enero de 2026

29 de enero de 2026

Esta fase incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 24 de septiembre y el 29 de enero. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final. Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 20 de mayo de 2026 en el Besiktas Park de Estambul.