No podrán vender entradas para el primer partido a domicilio

Lyon y Forest, entre los rivales del Betis en la Europa League

El Real Betis se enfrentará a Feyenoord, Lyon y Nottingham, entre otros equipos, en la primera fase de la Liga Europa 2025/26, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Lyon y Forest, entre los rivales del Betis en la Europa League
Lyon y Forest, entre los rivales del Betis en la Europa League | EFE/ José Manuel Vidal

El equipo verdiblanco tendrá los siguientes rivales en la fase liga:

Feyenoord (casa)

Dinamo de Zagreb (fuera)

Olympique de Lyon (casa)

PAOK de Salónica (fuera)

Nottingham Forest (casa)

Ludogorets (fuera)

Utretch (casa)

Genk (fuera)

Estas serán las fechas de la fase inicial de la competición:

24 y 25 de septiembre de 2025

2 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025

6 de noviembre de 2025

27 de noviembre de 2025

11 de diciembre de 2025

22 de enero de 2026

29 de enero de 2026

Esta fase incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 24 de septiembre y el 29 de enero. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final. Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 20 de mayo de 2026 en el Besiktas Park de Estambul.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer