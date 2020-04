Lopetegui y los videos para los jugadores

El míster del Sevilla comentó, a pregunta del presidente, que están "tratando de que tengan una rutina diaria de aprovechamiento del tiempo tanto a nivel de trabajo físico como para que tengan un tiempo al día para pensar en fútbol, en temas técnico-tácticos, con imágenes... Estamos también pendiente de sus emociones, en permanente contacto con ellos. Es muy buen vestuario y muchos de ellos me dicen que jamás pensarían que echarían de menos una charla táctica. No hay mal que por bien no venga". Pepe Castro apostilló que "tenemos buenos chavales, grandes profesionales" al tiempo que expresó su pena por no haber podido hacer de cicerone con el entrenador en este Domingo de Ramos, "el día más grande de la ciudad. Este año no vamos a poder llevarte al balcón donde vamos cada año con nuestro entrenador. Tenemos cuatro hermandades que son del barrio. La Sed, incluso, pasa por la puerta del Ramón Sánchez-Pizjuán. Cada año le llevamos a las cuatro sus ramos de flores el día de la salida. El año que viene seguro que disfrutaremos de la Semana Santa, que seguro que os va a encantar a ti y a tu familia, míster".