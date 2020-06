Lopetegui: "El Valladolid nos llevará al límite"

Para el técnico sevillista, "el Valladolid nos va a obligar a hacer un gran partido y nos va a llevar al límite como llevó al Atlético de Madrid. Cada partido cuesta sangre, sudor y lágrimas porque todo el mundo se juega muchísimo en cada partido. El Valladolid es un equipo bien preparado que perdió ante el Atlético por una jugada extraña".

Ante el Villarreal, Lopetegui hizo hasta seis cambios en el once, algo que no ha de repetirse ante el Valladolid. "No me gusta llamarlo rotaciones, hay gestión de la plantilla. Siempre las primeras partes son más complejas para todos los jugadores. Juegue quien juegue tiene la plena confianza del entrenador porque todos están entrenando bien. El escenario es totalmente diferente y lo ideal es que todo el mundo esté con las orejas para arriba y dé rendimiento cuando juegue porque los vamos a necesitar a todos", aseguró el entrenador vasco, que no quiere hacer cuentas con vistas a las jornadas que faltan. "Nos centramos en lo que podemos hacer, no en las cuentas que se hagan desde fuera. El que se juega el bigote no hace cuentas porque es consciente de la dificultad de esto. Estamos centrados en preparar bien el partido y dar la importancia que tiene", afirmó.