Lopetegui, la suspensión de la liga y la clasificación actual

Duda de que se reanude la liga

Desgraciadamente no sabemos cuando va a terminar la crisis sanitaria, cuando terminará el confinamiento y cuando podremos hacer vida normal sin riesgo para la salud. Por lo tanto el fútbol está en el aire. Si el escenario nos lleva a reanudar LaLiga a mediados de mayo, se podrá terminar el campeonato, pero ¿y si la emergencia sanitaria dura más de lo previsto? En caso de que esta temporada no se vuelva a jugar más, hay varias soluciones. Por si acaso, Lopetegui apunta una: que se tenga en cuenta la clasificación actual porque "se han jugado tres cuartos de temporada y no podemos obviar eso. Quien decida, que lo haga por ese tramo jugado", declaró en los medios del Sevilla F.C.