Lopetegui: "No soy rencoroso; aquí teneis un sevillista de por vida"

Solo ha tenido palabras de agradecimiento, porque "el Sevilla me ha dejado huellas en el corazón que van a ser imborrables, recuerdos bonitos... He tenido la suerte de liderar deportivamente un club como el Sevilla FC y eso es es algo extraordinario. Estoy agradecido a ese día que viniste, Monchi, a buscarme a Madrid. Lo mejor que alguien se puede llevar es el reconocimiento y la amistad de muchos de vosotros, que es sincera y para siempre, y el respeto de mis jugadores y de mi afición. ¿Qué más puede pedir uno? A partir de ahí, no me sale otro sentimiento que no sea el de agradecer".

Lopetegui deseó suerte a los que han sido sus jugadores. "No tengo ninguna duda de que el equipo va a revertir la situación, está a tiempo de todo y con pequeños retoques y cuando vuelvan muchos jugadores al nivel que van a volver, el equipo estará donde tiene que estar. Estaré ahí aplaudiendo y sintiéndome orgulloso y partícipe de todo esto. Muchísimas gracias a todos de corazón, que aquí va a haber un sevillista más de por vida, un amigo para lo que querías y gracias por esta oportunidad y este homenaje tan bonito. Me quedo con algo que es más importante que los títulos, con el cariño y el respeto de la gente de este club, que es lo más grande que uno se puede llevar en la vida. Sin duda esta es la etapa como entrenador que más ha calado en mi corazón, eso ya no se cambia y ese sentimiento no se puede cambiar porque está empapado en mí".