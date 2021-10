Lopetegui, ante un Osasuna al que ve en la pelea europea

Julen Lopetegui ha insistido en que los tocados En-Nesyri, Papu Gómez y Rekik lo tendrán difícil para jugar. El técnico vasco ha destacado la dificultad que entraña el rival. “El equipo está preparado ante una exigencia muy dura y ante un equipo que no es novedad cómo compite. Lleva años con un rendimiento altísimo. Ya nos costó estos años ganarles y puede ser candidato a Europa perfectamente. Maneja diferentes registros, un sistema 4-4-2, 4-1-4-1,… ahora han jugado con línea de tres. Compite muy bien y sabe cómo preparar los partidos”, ha indicado.

El Sevilla llega al choque como colíder, empatado a puntos con Real Madrid, Betis y Real Sociedad. No obstante, a Lopetegui no le sorprende la igualdad en el campeonato. “No me sorprende la igualdad de la Liga. La diferencia entre los equipos es mínima. Se está demostrando más que nunca esta temporada, pero queda mucho: son 38 jornadas”, ha comentado el entrenador nervionense.