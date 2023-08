Entre Livakovic y Çakir saldrá el sustituto de Bono

Todas las informaciones que llegaban a Atenas en las horas previas a la Supercopa en torno al futuro de Bono se vieron refrendadas por los gestos del marroquí tras el partido, así como los del resto del equipo. El guardameta del Sevilla no pudo reprimir las lágrimas al no haberse podido despedir con un título. El equipo árabe ya había cerrado la operación pero Bono quiso jugar ante el City. Y al finalizar el partido, con el trato completamente finiquitado entre clubes, no subió al avión de regreso a la capital hispalense. Se trasladó desde Atenas a Riad para firmar con el Al~Hilal por tres temporadas. La entidad nervionense percibirá 19 millones de euros, que podrían ser 21 en función de determinados objetivos personales y globales.

Y utilizando la popular expresión "A rey muerto, rey puesto", Víctor Orta está acelerando las operaciones que tenía en marcha para suplir al que puede ser uno de los dos o tres mejores porteros en la historia del Sevilla. Ahora mismo, las opciones más avanzadas son las de Livakovic, portero del Dinamo de Zagreb y la selección croata, y Çakir, guardameta del Trabzonspor. Ambas operaciones rondarían los 10 millones de euros, aunque en el caso del turco podría ser algo más baja. Dominik Livakovic tiene 28 años y mide 1,87. Lleva siete temporadas consecutivas en el Dinamo, con el que ha jugado un total de 289 partidos. Además ha sido internacional por Croacia en 45 ocasiones. Por su parte, Uğurcan Çakır mide 1,91 y tiene 27 años de edad. Ha disputado 204 partidos con su equipo, el Trabzonspor, y es internacional con la selección turca, con la que ha jugado 25 encuentros.