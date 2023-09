Lamela: "¿Tres derrotas? Son unos extremistas".

En una entrevista concedida a Estadio Deportivo, el argentino explicaba que "en el fútbol son un poco extremistas. Por tres partidos ya parece que están viendo todo de otra manera. Fueron tres partidos que no ganamos; sí, y es verdad. Pero también somos campeones de Europa". Lamela, analizando este comienzo de liga, declaraba que "esto no ha hecho más que empezar y hay tiempo. Es obvio que jugamos tres partidos y no conseguimos ningún punto. Y eso está muy por debajo de lo que nosotros queremos y y esperábamos. Pero bueno, si hay algo que está bueno es que es el comienzo y que tenemos tiempo para revertir esto. Este fin de semana es la primera oportunidad".

Entiende que "el parón nos ha venido bien para conocer a los nuevos compañeros, que están entrenando muy bien". Entre ellos, Sergio Ramos. Lamela afirma que "siempre es bueno para el grupo tener esta clase de jugadores. Futbolistas que saben lo que es competir y que van a llevar a cada uno de nosotros a dar un poco más en todo momento. Así que obviamente pienso que es bueno y ojalá que juntos podamos comenzar a ganar ya este próximo partido". El propio Ramos, en su presentación, comentaba que quería pelear con el Sevilla por ganar una liga o una Champions. Sobre poder pelear por el máximo torneo continental, Erik subrayó que "yo confío en este equipo. Jugamos contra grandes rivales el año pasado, rivales de Champions y los pudimos eliminar. Sabemos que si estamos bien podemos dar batalla a cualquiera: la dimos también en la final de la Supercopa. Entonces va a depender mucho de cómo juguemos nosotros y de las ganas que tengamos de lograr cosas importantes. Creo que la llegada de Sergio y de los demás compañeros va a ayudar un montón en ese sentido, que es un empujón a conseguir grandes cosas".