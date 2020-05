LaLiga no sancionará a los jugadores del Sevilla por la reunión

Posteriormente, en Movistar, Tebas insistió en criticar la irresponsabilidad de los futbolistas del Sevilla, aunque valoró el arrepentimiento. Y es que los cuatro jugadores pidieron perdón en redes sociales, con un mensaje muy parecido, afirmando que fue "una equivocación que perjudica a la imagen del club", pero que "no se volverá a repetir. El Sevilla estudia aplicar sanciones económicas, mientras que Tebas explicó que por parte de LaLiga podían "imponer sanciones disciplinarias". Pero según ha podido saber Onda Cero, y anunció José Ramón de la Morena en El Transistor, Javier Tebas se limitó a llamar al club nervionense para advertir que ese tipo de acciones no se podían volver a repetir pero que no sancionará de ningún modo a los implicados. Habrá que ver si esta salida de tono de los 4 futbolistas sevillistas provoca o no la obligatoriedad de concentrarse a todas las plantillas una semana antes de la reanudación del campeonato, algo que ocurrirá el jueves 11 de junio con el Sevilla-Betis.