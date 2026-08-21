Kochorashvili ya es sevillista

El Sevilla y el Sporting Clube de Portugal han acordado el traspaso del centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili, que acaba de llegar a la capital andaluza y por quien los sevillistas abonarán 4 millones de euros, según han confirmado este viernes a EFE fuentes de la operación. La primera intención de los sevillistas era incorporarlo como cedido con una opción de compra, pero el club lisboeta se negó y finalmente se ha realizado un traspaso. Incluso viajará a Bilbao con sus nuevos compañeros, aunque ha subrayado García Plaza que "lo normal es que se quede en el banquillo y no juegue, pero si hiciera falta podría participar".

El futbolista caucasiano, internacional absoluto en 26 ocasiones, conoce el fútbol español debido a que se formó en las canteras de Girona y Levante, club con el que debutó de manera fugaz en Primera división y de cuyo ascenso a la máxima categoría fue pieza clave en la temporada 24/25, antes de fichar por el Sporting Clube.