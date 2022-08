Juanmi, en Onda Cero: "¿Superar los 20 goles? Soy ambicioso"

Para el delantero malagueño, "estamos en el buen camino. La temporada pasada, hicimos un magnífico año. Nos sirvió para darnos cuenta de que podemos luchar por cosas importantes y por títulos. Somos un bloque muy compacto. Tenemos las ideas muy claras. Ojalá repitamos, como mínimo, lo del año pasado. Tenemos cuatro competiciones. Hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando".

Juanmi, que anotó veinte goles la temporada pasada, no duda en superar ese listón. "Soy un jugador ambicioso. No suelo ponerme números, pero siempre intento trabajar y mejorar lo que he hecho anteriormente. Estoy centrado en ayudar al equipo. Ojalá pueda seguir haciendo goles", ha comentado el jugador de Coín.

Respecto a los jugadores no inscritos, Juanmi ha indicado que "el club está haciendo todo para que esos compañeros estén lo antes posible. Están dando un ejemplo de cómo entrenar, de dar el cien por cien aún sabiendo la situación que tiene. Ojalá que en pocos días tengamos a todos los jugadores disponibles"