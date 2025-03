Juanlu, a punto de renovar con el Sevilla

El jugador sevillano firmará hasta junio de 2029 y su cláusula de rescisión subirá hasta los 45 millones de euros. La negociación ha sido larga, pero ha tenido sus frutos. El Sevilla tiene claro que Juanlu merece seguir en este proyecto, además de entender que su caché ha subido y podría ser objeto de ofertas interesantes que reportaran un buen beneficio al club. Tras la renovación de Kike Salas y Carmona, llegará la de Juanlu Sánchez, medalla de oro en los Juegos Olímpicos y con un posible "ascenso" a la selección absoluta en la mente de Luis de la Fuente. El lateral, mediocentro, mediapunta y extremo (depende del día) del Sevilla Fútbol Club podría portar la próxima campaña el mítico dorsal 16 de Puerta y Navas.

Resulta evidente que la cantera de la entidad nervionense goza de buena salud. Lo demuestra, entre otras cosas, la cantidad de convocatorias internacionales de sus jugadores. Carmona, Salas y Juanlu están con la sub21 española. Los juveniles Tomás Méndez, Alexis Ciria y Nico Guillén han sido citados por España sub 17 para disputar en Almendralejo y Mérida la fase de clasificación para el Europeo de Albania, un torneo que se celebrará este verano. Antonetti jugará con Puerto Rico un doble amistoso ante la República Dominicana. Robert Jalade ha sido citado por Rumanía sub 20 para disputar dos partidos de la Elite League. El central se enfrentará a Polonia y a Turquía. Y otro de los canteranos que tendrá actividad internacional es Bakary Sow, del Juvenil A, habitual en el Sevilla Atlético, que ha sido convocado por Senegal sub 20 para un doble amistoso contra la RD Congo, el jueves y el domingo.