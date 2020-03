De Jong, sobre el coronavirus: "Es una locura lo rápido que se ha expandido"

El holandés apuesta por extremar la precaución

Está siendo muy seguido todo lo que opinan y comparten nuestros futbolistas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Como todos, los jugadores están confinados en sus casas y asisten, con la misma preocupación que el resto, a la evolución de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. En el Sevilla Fútbol Club la plantilla no ha dejado de enviar mensajes para concienciar a la población, aprovechando su popularidad. Uno de ellos, Luuk de Jong, ha ofrecido unas declaraciones a Voetbal International en su país en las que aseguraba: "No tengo miedo. No sucumbiremos a este virus".