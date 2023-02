Januzaj se puede marchar a la liga turca

Estuvo cerca de salir al Valencia, pero no se terminó de cerrar el acuerdo económico para el reparto del pago de la ficha. Y ahora puede recalar, a sabiendas de que no va a jugar, en Turquía. En el Sevilla ha jugado cuatro ratos y su rendimiento no ha sido bueno. Januzaj ha jugado 125 minutos, entre Liga, Champions y Copa, participando en seis partidos, de los que en sólo uno gozó de la titularidad. Fue ante el Rayo Vallecano y sólo disputó 45 minutos. Ya comentó Monchi que "si no sale, se quedará aquí a entrenar. No sé lo que va a pasar, está entrenando con nosotros. Esperaremos, a ver qué ocurre". Tras las salidas de Isco, Dolberg, Carmona y Kike Salas, la de Januzaj podía ser la quinta y, además, dejaría una ficha libre.