Isco, nominado al premio al mejor futbolista del año

Junto al centrocampista bético hay jugadores como Jude Bellingham, Vinícius, Griezmann o Robert Lewandowski. LaLiga ha organizado una gala en la que se entregará el premio el próximo 28 de mayo en la localidad italiana de Cala di Volpe, situada en la isla de Cerdeña. Otro futbolista del Real Betis, Johnny ha sido nominado en la categoría sub 23 a pesar de haber participado sólo desde el mes de enero. Además, Aitor Ruibal también figura entre los que optan al mejor gol del año en el campeonato liguero en esta campaña 23-24 por aquel golazo al Real Madrid.

LaLiga entregará estos premios junto con KAFD Globe Soccer European Awards, en una gala en la que habrá cuatro reconocimientos en las categorías de mejor gol, mejor jugador, mejor entrenador y mejor jugador sub 23, además de los premios especiales TOTS (Team of the Season, que incluye 15 jugadores de diferentes clubes) y el campeón de LaLiga EA Sports 23/24 al Real Madrid.

Los diez nominados al Premio LaLiga a jugador del año son Bellingham (Real Madrid), Kubo (Real Sociedad), Griezmann (Atlético de Madrid), Dovbyk (Girona), Kirian (UD Las Palmas), Lewandowski (FC Barcelona), Vinicius (Real Madrid), Isco (Real Betis), Aleix García (Girona) y Sorloth (Villarreal).

Los nominados al Premio LaLiga a mejor jugador U23 son Lamine Yamal (Barcelona), Javi Guerra (Valencia), Rodrygo (Real Madrid), Couto (Girona FC), Savinho (Girona), Johnny (Real Betis), Cubarsí (Barcelona), Miguel Gutiérrez (Girona), Nico Williams (Athletic Club) y Kubo (Real Sociedad).

Los nominados al Premio LALIGA a Gol del Año son Depay (Atlético de Madrid), Cancelo (Barcelona), Coco (Las Palmas), Ruibal (Real Betis), Areso (Osasuna), Vinicius (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona) y João Félix (FC Barcelona).