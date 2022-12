El malagueño podría salir en enero del Sevilla

"Entre Isco y Monchi hubo más que palabras"

No pueden ir peor las cosas en el Sevilla. El equipo nervionense está en puestos de descenso, hay jugadores que han bajado su nivel estrepitosamente, en el mundial se han lesionado Delaney y Alex Telles y la junta de accionistas, en la que Del Nido Benavente quiere recuperar la presidencia, se antoja muy caliente. Y ahora, para colmo, alta tensión entre un jugador y el director deportivo. Los compañeros de Relevo publican que la semana pasada Isco y Monchi tuvieron una desagradable discusión en la ciudad deportiva delante del resto de futbolistas. El malagueño le habría echado en cara a Ramón Rodríguez Verdejo que sólo está en el Sevilla por el empeño de Lopetegui y que no tiene la confianza del director deportivo. Según esta información la discusión fue bastante fuerte y hubo frases subidas de tono. Ahora, además, el director de Radioestadio, Edu García, anunció en Onda Cero que "entre Isco y Monchi no sólo hubo palabras".

Onda Cero Sevilla