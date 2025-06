Isco: "La ilusión de jugar con tu selección nunca se pierde"

"Madre mía, no ha llovido nada desde entonces", admite Isco cuando ve imágenes de su último partido con España, un 3-0 a Suecia en el estadio Santiago Bernabéu el 10 de junio de 2019. "Estoy contento de volver después de mucho tiempo, la ilusión de jugar con tu selección nunca se pierde. Vengo a disfrutar del momento y ojalá ganar".

"Hay momentos de dudas cuando no te salen las cosas pero hay está la importancia de seguir, de insistir, de no rendirte y al final el fútbol me gusta y la pasión es lo que me ha traído aquí otra vez", reflexionó en un reportaje de la Federación.

A sus 33 años, Isco admite que vuelve a la selección con más madurez y con muchas ganas de disfrutar del equipo que ha creado Luis de la Fuente.

"Soy un poco más maduro en líneas generales, intento seguir siendo el mismo jugador, seguir disfrutando de sacar lo que llevo dentro, intentar emocionar a la gente con mi fútbol. Estoy muy contento de seguir haciendo lo que me gusta. Ojalá no se quede en una convocatoria solo", deseó.

Agradecido a su familia, que nunca le "dejó caer" en los malos momentos, Isco bromeó con la reacción de sus hijos tras la llamada de la selección. "Están más emocionados de ver a Lamine que de verme a mí con la Roja".

"En la absoluta tengo una espinita clavada, ojalá podamos ganar", deseó antes de iniciar los entrenamientos con España, el domingo en solitario y ya el lunes con el grupo.

"Tengo la sensación de llegar a un sitio que te quiere, que te da confianza, donde reconectar con el Isco de pequeño que disfrutaba mucho del fútbol. Mi secreto es disfrutar de lo que hago porque la vida puede golpearte cuando menos te lo esperas. Pasé por el proceso de la lesión, me tuve que operar dos veces porque la primera la placa no agarró bien. Otro bache que superé, me pilló ya con una edad y una madurez que me ayudó", reflexionó.