Isco, fuera de combate entre dos y tres meses

El club, tras las pruebas realizadas en la Clínica Viamed Santa Angela de la Cruz, ha anunciado que Isco Alarcón sufre “una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso”.

El tiempo de baja va a rondar los tres meses, así que no se le espera hasta noviembre. El talentoso futbolista bético se podría perder entre 10 y 13 jornadas de liga, además del comienzo de la Europa League.

Larrubia, autor del golpe que lesionó a Isco, comentó a 101tv al finalizar el encuentro: “Espero que no sea nada. Le he dado una patada y se ha lesionado”. En el vestuario bético, antes de conocer el alcance de la lesión, ya intuían que ese golpe en el tobillo que se operó dos veces la campaña pasada iba a suponer un largo tiempo de baja. Bartra se quejó amargamente. “Es más de lo mismo, patadas a destiempo. Si se paran antes, estas cosas no pasan. Como la de Iker (Losada) al final”.