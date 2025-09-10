Isco cumple plazos y Ricardo vuelve lesionado de Suiza

Se había visto a Isco estos últimos días por la Ciudad Deportiva y rápidamente comenzó a comentarse que el jugador adelantaba plazos para su recuperación. Recordemos que este verano, contra el Málaga, se rompió el peroné. En el Betis son prudentes. Entienden que el jugador se va recuperando bien, pero en los plazos que se marcaron. Es decir, no se le espera mínimo hasta final de año. Se han cumplido cuatro de las seis semanas en las que el pie debe estar inmovilizado y en los próximos días seguirá con bota y con muletas. Sigue sin apoyar el pie y en las próximas semanas hará trabajo de gimnasio sin carga.

Por otro lado, este miércoles se ha visto a Abde por fin entrenando con el grupo. Ha dejado atrás un edema óseo que le ha impedido jugar con el Betis desde la pasada final de la Conference League. La otra buena noticia es que Pau López ya está totalmente recuperado y podrá estar en la convocatoria ante el Levante.

En el lado negativo está Ricardo Rodríguez. El lateral suizo se ha lesionado en su periplo con la selección suiza. Según el parte médico del Betis, sufre una lesión de grado moderado en su aductor derecho. Se perderá los próximos partidos del equipo verdiblanco.