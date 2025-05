Isco: "Creer es el primer paso hacia la victoria"

"Estamos convencidos de que podemos ganar. Lo hemos comentado en el vestuario, creer es el primer paso hacia la victoria. Va a ser un partido difícil, pero confiamos en nuestra plantilla. Somos una familia y hemos demostrado que somos capaces de ganarle a cualquiera. Estamos deseando que llegue la final para poder darle una alegría a nuestra afición, que es la que más se lo merece", afirmó el centrocampista internacional español del Real Betis en la rueda de prensa previa a la final de la Conference League ante el Chelsea.

El malagueño apuntó que cuando se está "cerca de jugar una final" siempre se visualizan "momentos y cosas que pueden pasar", pero que "lo importante" es "centrarse en el partido". "Va a ser un partido muy complicado y sería el primer título en la historia a nivel europeo del Betis, por lo que sería un sueño poder levantarlo como capitán", agregó.

Isco habló sobre la afición bética, a la que hay "poco que decirle y mucho que agradecerle". "Nos llevan en volandas allá donde vamos, en cada campo, independientemente de la distancia, del frío y del calor. Siempre nos acompaña y lo siguen muy cerca en cada partido, los viajes y las concentraciones. Es un partido muy especial y una final muy importante para la historia. Ojalá podamos darle la alegría de la victoria, porque es una de las aficiones que más se lo merecen", elogió.

Por último, el capitán verdiblanco opinó que la mayor diferencia que hay entre los dos clubes es "el dinero". "A partir de ahí, somos dos buenos equipos, con grandes jugadores. Creo que el Betis tiene más ilusión por esta final y por escribir su historia en Europa. Ese es un punto a favor nuestro", explicó.

Por otro lado, el central español Marc Bartra destacó la "ilusión" que tiene la afición verdiblanca. "He podido estar 20 minutos dando una vuelta con la familia y me he encontrado a béticos. Sobre todo hay mucha ilusión. Sabemos la importancia que tiene también para todos los béticos y lo felices que están", añadió.

El catalán subrayó que están "escribiendo la historia" del Real Betis en Europa y que quieren darle a los béticos "la mayor alegría" consiguiendo un título. "Es algo que recordaríamos de por vida. Ojalá se pueda dar", dijo sobre la posibilidad de ganar el primer título europeo de la historia del club.

Bartra aseguró que ve "muchísimo compromiso" en el equipo. "Somos una familia desde el primer día. Nos hemos ido creciendo como equipo durante esta temporada hasta el nivel de poder alcanzar los objetivos y estar al día de hoy aquí", reiteró.

El jugador bético, uno de lo más veteranos de la plantilla, expresó su experiencia en este tipo de partidos: "Tuve a los mejores maestros, recuerdo en esas finales a Puyol, Xavi, Iniesta, Víctor Valdés, y ahora veo a Isco, jugadores muy experimentados, y en el fútbol eso es algo que se valora mucho".