Isaac Romero también se rompe

El delantero lebrijano ha sufrido una pequeña rotura muscular, concretamente en el aductor de la pierna izquierda, y va a estar sin jugar entre 15 y 20 días. Se espera, que si todo va bien, regrese tras el próximo parón liguero, o sea que debería estar disponible para el partido en el campo del Espanyol. Isaac se suma a Alexis Sánchez como bajas seguras para recibir el sábado a Osasuna. Pero es que además hay hasta cuatro jugadores cuya participación está en duda. Alfon no entrenó este martes, mientras que en la sesión del miércoles estuvo trabajando al margen del grupo. El club no ha lanzado parte médico explicando las dolencias del albaceteño, pero lo colocamos en el apartado de dudas. Como Fabio Cardoso, que sigue trabajando con los recuperadores y tiene difícil estar el sábado en el partido liguero. Agoumé está en la misma situación.

Y por último, está el caso de César Azpilicueta. Tras su lesión muscular, regresó en el Metropolitano, pero tiene toda la pinta de que era demasiado pronto. Fue sustituido en el descanso porque, según Almeyda, "sufrió una mini molestia". Es otro de los futbolistas que aún no ha podido ingresar en el grupo, aunque hoy en su rueda de prensa no dio muchas pistas de su estado físico. "Trabajo para intentar llegar en las mejores condiciones y en esas estamos. Hay que respetar unos tiempos y llegar en las mejores condiciones a un partido importante", declaró. Veremos.