Isaac Romero elogia a Almeyda y destaca que "estamos más unidos que el año pasado"

El delantero lebrijano está trabajando mucho para recuperarse de su lesión y no descarta viajar a Barcelona el domingo. "Cada día me encuentro mejor y con mejores sensaciones. Estoy trabajando duro para volver con el grupo y espero volver estos días con el grupo y ayudar en lo que pueda. Haré todo lo posible para que sea para el partido con el Espanyol", explicó.
Isaac fue cuestionado por su nuevo entrenador y se deshizo en elogios hacia el "pelado". "Con Almeyda me siento muy bien. Este año estoy muy feliz y todo es diferente. Hemos construido una piña dentro y fuera del vestuario con la ayuda de Matías y de todo el cuerpo técnico. Estoy muy feliz con el grupo que hemos formado. Este año estamos más unidos que el año pasado, hemos construido una familia", declaró.
También se refirió a la competencia con Akor Adams y a su marcha para jugar la Copa África. Afirmó que "Akor es una gran persona, es muy cercano. Nos ayudamos mutuamente y competimos uno con el otro e intentamos hacer los máximos goles posibles para ayudar al equipo. Es una pena que se vaya tanto tiempo porque me quedaría solo, pero intentaré seguir trabajando para el equipo y ayudar en todo lo que pueda".
Este verano hubo ofertas por Isaac y quién sabe si las habrá de nuevo en enero. Por si acaso aclaró que "yo entiendo que el club está abierto a escuchar todo tipo de ofertas por todos, pero siempre he tenido claro que me quiero quedar, que estoy contento y tengo mucho que dar. Tengo muchos sueños que cumplir con esta camiseta. Tengo claro que quiero seguir aquí y ayudar al club a estar donde tiene que estar. Me quiero quedar aquí".