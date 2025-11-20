Intenta llegar al partido de Cornellá

Isaac Romero elogia a Almeyda y destaca que "estamos más unidos que el año pasado"

Son muchas las voces que hablan bien de Matías Almeyda. Desde el vestuario ha surgido una más. Es la de Isaac Romero que, además de elogiar al técnico argentino, ha lanzado un titular relacionado con el anterior entrenador. Preguntado por los cambios entre García Pimienta y Almeyda ha subrayado que "este año estamos más unidos".

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Isaac Romero
Isaac Romero | EFE/Julio Muñoz

El delantero lebrijano está trabajando mucho para recuperarse de su lesión y no descarta viajar a Barcelona el domingo. "Cada día me encuentro mejor y con mejores sensaciones. Estoy trabajando duro para volver con el grupo y espero volver estos días con el grupo y ayudar en lo que pueda. Haré todo lo posible para que sea para el partido con el Espanyol", explicó.

Isaac fue cuestionado por su nuevo entrenador y se deshizo en elogios hacia el "pelado". "Con Almeyda me siento muy bien. Este año estoy muy feliz y todo es diferente. Hemos construido una piña dentro y fuera del vestuario con la ayuda de Matías y de todo el cuerpo técnico. Estoy muy feliz con el grupo que hemos formado. Este año estamos más unidos que el año pasado, hemos construido una familia", declaró.

También se refirió a la competencia con Akor Adams y a su marcha para jugar la Copa África. Afirmó que "Akor es una gran persona, es muy cercano. Nos ayudamos mutuamente y competimos uno con el otro e intentamos hacer los máximos goles posibles para ayudar al equipo. Es una pena que se vaya tanto tiempo porque me quedaría solo, pero intentaré seguir trabajando para el equipo y ayudar en todo lo que pueda".

Este verano hubo ofertas por Isaac y quién sabe si las habrá de nuevo en enero. Por si acaso aclaró que "yo entiendo que el club está abierto a escuchar todo tipo de ofertas por todos, pero siempre he tenido claro que me quiero quedar, que estoy contento y tengo mucho que dar. Tengo muchos sueños que cumplir con esta camiseta. Tengo claro que quiero seguir aquí y ayudar al club a estar donde tiene que estar. Me quiero quedar aquí".

