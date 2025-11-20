Inma Gabarro, en Onda Cero: "Volver a la selección sería un orgullo para mí"

Respecto al comienzo de temporada del equipo sevillista, actual séptimo clasificado en la Liga F, Inma Gabarro afirma que "estamos en un momento muy dulce ahora y hay que aprovechar eso, pero tampoco hay que confiarse. Tiene un arma de doble filo eso, pero hay que aprovechar lo bueno y seguir trabajando para poder impulsarlo mucho más en esta liga. Creo que estamos muy capacitadas para seguir con lo que estamos haciendo y no confiarse. El Sevilla no entiende de límites. Nosotros trabajamos para cada partido. Y hay un refrán que dice ‘partido a partido’. Nosotros, cuanto más puntos sumemos, quiere decir que lo estamos haciendo muy bien y que podemos estar arriba”.

El año pasado, la actual delantera sevillista se pasó la temporada en blanco en su estreno en Inglaterra tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla. "Fue un año de aprendizaje. Aprendí muchísimo fuera del campo. Hay cosas que te da el fútbol que también tienes que aprender a base de un palo así de duro, pero de todo se saca provecho. Volver a casa después de algo tan duro, te recompone ante la situación que tuve y te da la confianza que yo necesitaba para volver a competir al nivel que me fui. Mentalmente es una lesión que te deja muy fuera de todo y necesitaba, para poder llegar a hacer la futbolista que quiero ser, estar con mi familia y sobre todo en este club”, comenta.

Inma Gabarro fue campeona del mundo sub 20 y Bota de Oro y Jorge Vilda le hizo debutar con la selección española absoluta. Montse Tomé también contó con ella y no esconde que le agradaría la llamada de Sonia Bermúdez. “Cada jugadora trabaja para su club y obviamente, si todo se hace bien y toda acompaña, la selección te llamará.. o no. Si una jugadora es ambiciosa, apuesta por la selección. Lucho cada día por conseguir lo máximo en el fútbol y, por supuesto, es uno de los objetivos que tengo como jugadora. En las categorías inferiores no he coincidido con Sonia. Obviamente, la conozco por el fútbol femenino y por todo, pero no he tenido la suerte de poder coincidir con ella en ningún lado. Y, ¿quién sabe si puede ser en la absoluta en donde pueda coincidir y poder conocer cómo trabaja? Sería un orgullo para mí. Y sí, sé que estuvo el otro día en Granada y muy bien, la verdad", afirma la jugadora de Espartinas.