Idumbo y Januzaj, a la enfermería

Los dos futbolistas belgas terminaron tocados el partido de San Mamés y las pruebas han determinado que sufren sendas lesiones musculares. Idumbo, que fue titular, tiene una lesión miofascial en los aductores del muslo izquierdo y su compatriota Januzaj, que jugó 27 minutos (con escasa aportación, por cierto), una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho. Todo apunta a que no podrán jugar hasta después del parón liguero de selecciones que hay el fin de semana del 6 y 7 de septiembre. Se perderán, por tanto, los encuentros con Getafe y Girona, volviendo a estar disponibles, en principio, el 12 de septiembre ante el Elche en el Sánchez Pizjuán.

Estas bajas se suman a las de Ramón Martínez, Vargas, Jordán y Nianzou. Y habrá que añadir alguna más, porque parece complicado que el Sevilla pueda inscribir antes del lunes, para jugar con el Getafe, a los seis jugadores que quedan sin ficha. Alguno sí, pero es probable que no todos. Son Vlachodimos, Vargas, Suazo, Álvaro Fernández, Alfon e Iheanacho.