¿Hubo distancia sideral?

Preguntado Lopetegui por si había visto diferencias extraordinarias entre equipos, no quiso hacer sangre ni entrar en polémica. "No valoraría yo así el partido. Tengo mucho respeto al Betis y tienen un gran equipo y un gran entrenador. Hemos sido mejores, eso sí, y hemos merecido la victoria", declaró tras el partido. Por su parte, el autor del 1-0 y de la asistencia del segundo tanto, Lucas Ocampos, destacó que "dedicamos la victoria a la afición, que esta vez no pudo estar con nosotros". El argentino dio un maravilloso pase de gol de espuela a Fernando y, preguntado por José Ramón de la Morena en El Transistor afirmó bromeando que "algunas veces me sale así, pero la verdad es que ese gol nos dio mucha tranquilidad".

El entrenador explicó que varios jugadores terminaron muy tocados, porque "hemos tenido muy poco tiempo para prepararnos y ni siquiera nos han dejado jugar amistosos en estos días". Veremos quienes se recuperan para el próximo partido que será el lunes 15 de junio ante el Levante.