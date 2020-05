Gudelj: "Si tuvieramos afición en el derbi jugaríamos con 13"

Todos estamos deseando saber cuando se va a reanudar LaLiga y, por tanto, conocer en qué fecha se disputará el derbi. Lo que sí sabemos es que se jugará a puerta cerrada, de lo que se lamenta el sevillista Nemanja Gudelj. El serbio aseguró para El Desmarque que "cuando jugamos en casa jugamos siempre con 12 jugadores. Y si es con el Betis, con 13. Es una pena que no podamos tener nuestra afición contra el Betis pero no queda otra. Si se juega, hay que seguir las normas".

El futbolista serbio ya vivió el derbi del villamarin y se quedó impresionado con lo que vió, por ejemplo, en el hotel de concentración. Afirma que este derbi es mucho más apasionante que cualquier otro que haya jugado. "Mucha gente me habló del derbi sevillano, pero hasta que no lo vives tú, ves las calles, ves el estadio, no sabes que significa realmente un partido de estos. Fue increible el partido de la primera vuelta y tuve la fortuna de ganarlo. He tenido la suerte de jugar muchos derbis grandes y con mucha pasión, pero estoy convencido de que este derbi es el más grande. Cuando estabamos en el hotel de concentración no podíamos dormir por el ruido que había fuera. Las calles estaban llenas. Y son cosas que se te quedan marcadas", declaró Gudelj.

Tiene ganas de que comience el campeonato de nuevo y confía en que será seguro para todos, porque "la sanidad sabe si está bien jugar o no. Ellos son los expertos y yo no veo ningún problema en jugar. No tengo miedo, si ellos dicen que se puede jugar vamos a jugar. Tengo plena confianza en el club y en la sanidad".