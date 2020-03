Gudelj: "No sabemos cuando volverá el fútbol y hay que estar preparados"

No sabemos cuando regresará el fútbol y mientras tanto los futbolistas tienen que continuar con los entrenamientos. Logicamente no son tan exigentes como los que hacían en la ciudad deportiva, pero cada uno tiene su plan personalizado y lo ejecuta en su domicilio. El serbio Nemanja Gudelj se lo toma muy en serio y trabaja cada día junto a su familia. Convive con sus hermanos, sus padres y un amigo. En una entrevista concedida a ABC explica que "tenemos un grupo donde está el preparador físico y el nutricionista. Ahí vamos viendo el tema de la alimentación, lo que tenemos que ir comiendo y los entrenamientos. Disponemos también una aplicación en la que nos van mandando el plan de trabajo y vemos los videos del preparador. Somos profesionales y queremos mantener una forma física excelente, porque no sabemos cuándo vamos a volver a jugar de nuevo y hay que estar preparado".

El polivalente jugador sevillista afirma que el confinamiento y el entrenamiento "es más fácil cuando tienes a toda tu familia contigo. También tengo un jardín en el que puedo entrenar. Hay que mantener el ritmo, no queda otra. Hago unos 40-45 minutos en la bici estática. También trabajo en la cinta, que la compré la semana pasada, para poder correr. Luego descanso algo; suelo ver alguna película y me pongo de nuevo a trabajar: fuerza, abdominales, etc. Cuando terminamos, nos duchamos, cenamos y juego un poco a la Play con mi hermano". Gudelj se siente afortunado por poder pasar en familia está complicada situación. "Estamos pasando esto juntos y así va todo mucho más rápido. Estoy con mis padres, mi hermana ya estaba aquí y mi hermano llegó la semana pasada… estamos toda la familia entera en Sevilla. También está con nosotros Scott, el chico chino que trabaja para mí desde hace mucho tiempo", explicó.

Afirma no tener miedo, pero sí estar preocupado. "Miedo, no. Pero es una situación extraña para todos. No hay otra que aceptarla. Lo más importante ahora es la salud de todo el mundo. Estar en casa es la solución para evitar que las consecuencias de esta enfermedad sean más graves. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto pase lo más rápido posible y empezar la vida normal otra vez", comentó en las páginas de ABC.