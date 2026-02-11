Gudelj pide a los árbitros que respeten al Sevilla

El polivalente jugador serbio, preguntado por las decisiones arbitrales que están perjudicando al Sevilla, como el penalti no pitado a Vitor Reis del domingo, ha asegurado que "hay varias ocasiones o situaciones en las que creo que se nos ha faltado el respeto y pediría un poco más de respeto para el Sevilla FC, porque creo que estamos un poco por debajo de otros equipos en el tema de arbitraje. No quiero echar la culpa a los árbitros por la situación en la que estamos, pero sí que he notado esta temporada que son muchas decisiones cuestionables y que la moneda muchas veces cae en el lado malo, cuando podía haber caído de otro lado. Eso es lo que me molesta, pero no hay otra. Sólo pido más respeto del arbitraje y que muchas veces haya algunas decisiones mejores". Y es que en un nuevo episodio de "Tiempo de revisión", donde el C.T.A. analiza algunas jugadas de la jornada, explican que "la mano de Vitor Reis está en posición natural" y defienden la decisión de Gil Manzano de no pitar penalti.

Sobre las críticas recibidas últimamente, ha hablado sobre las que recaen en el entrenador, afirmando que "todos creemos que es el míster ideal y confiamos en él y él en nosotros. Se nota en el día a día y vamos a salir de esta juntos". En cuanto a las que ha recibido el presidente, que volvió a escuchar por parte de miles de aficionados "Junior muérete", Gudelj ha explicado que "no he hablado con el presidente de eso, pero sí digo que" hay cánticos que no pueden estar en un campo de fútbol". Aprovechó para lanzar un mensaje a la afición. "Como capitán lo que quiero pedir para el sábado es apoyo, un sevillismo al máximo. Da igual cómo empiece el partido, si nos dan un golpe o no, necesitamos un sevillismo a tope. Cuando el equipo y la afición se unen no hay un equipo que lo vaya a pasar fácil. Cuando estamos unidos se saca el mejor rendimiento del equipo. La frustración de la afición es entendible por la situación en la que estamos. La entiendo, pero no es ideal para el jugador", declaró.