Guardado sigue sin entrenar y podría perderse el Betis-Madrid

Guardado sufre molestias desde la pretemporada y no ha podido entrar en las anteriores convocatorias ante el Alavés y el Valladolid. El veterano jugador mexicano no ha podido tampoco participar en la primera sesión de la semana. No obstante, no habrá prisas con el mexicano, habida cuenta del buen rendimiento que están dando Guido Rodríguez y William Carvalho en la posición de doble pivote por delante de la zaga. Ambos, y puede que los otros nueve, repetirán de inicio ante el Real Madrid.

Por lo demás, Fekir no inició el entrenamiento de este martes con sus compañeros y realizó trabajo en el gimnasio. Las miradas en la sesión se han centrado en Loren Morón, que se ejercitó con normalidad y espera poder regresar a la convocatoria ante el Real Madrid, tras quedarse fuera de la lista de forma sorprendente en el estreno en casa. Aunque se dispararon los rumores sobre una posible salida - todo es posible hasta el 5 de octubre -, Pellegrini señaló que "en este plantel no nos sobra nadie. Loren estuvo casi un mes sin entrenar, tiene que volver a su mejor peso y su mejor exigencia. Será con tiempo y con paciencia".