El fútbol y la justicia

García Pimienta cree que "el resultado no es justo. Lo justo habría sido hacer el segundo gol. Pero también es cierto que cuando no cierras los partidos pasan estas cosas". Sea como fuere, entiende el míster del Sevilla que "hemos hecho un buen partido". Alternó el entrenador este tipo de frases con otras más autocríticas en las que subrayaba que "algo no estaremos haciendo bien cuando no ganamos estos partidos". Y es que el Sevilla no gana en el Sánchez Pizjuán desde el 17 de diciembre. Por cierto, no quiso hacer mucha sangre Pimienta sobre la acción de Nyland, que costó el gol de Valjent, pero dejó caer que "es cuanto menos dudosa. Le empujan un poco a Badé, que hace que desequilibren a Nyland. Hay un VAR que si hubiese estimado oportuno lo hubiesen corregido"

Por su parte, José Ángel Carmona explicaba que "para mí no ha sido justo el empate. Si el partido dura 90 minutos y ellos sólo han sido superiores 15 minutos, merecimos la victoria. Nos vamos jodidos. Nos faltó personalidad en los últimos minutos. Debimos matar el partido antes. El autor del gol, y seguramente el mejor futbolista del Sevilla en el choque con el Mallorca, Kike Salas, destacó que "teníamos el partido prácticamente en las manos. Hemos hecho un partido muy completo en la primera parte y, en la segunda, hemos tenido ocasiones para sentenciar. Cuando no sentencias, lo acabas pagando. Nos vamos con mal sabor de boca porque nos marcan en la última jugada. Nos vamos jodidos a casa, pero hay que pensar que el equipo ha hecho un buen partido, ha querido ir a por él, pero no han entrado las ocasiones".