Fondos extranjeros intentan comprar el Sevilla

Si los propietarios de los paquetes accionariales mayoritarios aceptaran una de estas ofertas, el poder sobre el club nervionense se vendería en una cantidad cercana a los 300 millones de euros. Los compradores saben que deberán asumir la deuda, que según los actuales rectores se sitúa en unos 70 millones de euros, pero que contando los créditos podría llegara a los 200. Las familias Guijarro, Carrión, Alés y Castro están estudiando las propuestas y su entorno reconoce que la venta del Sevilla se va acercando. El empresario Antonio Lappi y los inversores que le respaldan no han dicho la última palabra, pero lo que parece obvio es que el cambio de manos del Sevilla Fútbol Club no está tan lejos como podía parecer. Los compradores, sean los que sean, saben que con las acciones de las grandes familias tendrían bastante para gobernar, pero siempre estará ahí ese 25% del accionariado que posee Benavente, que además cuenta con bastantes accionistas que le apoyan, los cuales suman un 13% de la tarta accionarial sevillista. La cosa se va calentando.