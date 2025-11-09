Su oferta supera a la de Lappi y Quintero

Fondos extranjeros intentan comprar el Sevilla

Hace unos días admitía Del Nido Benavente que había rechazado una oferta de la llamada Tercera Vía, liderada por Lappi y Quintero, por insuficiente. La propuesta era de 2.400 euros por acción. Es lo mismo que han ofrecido al resto de grandes familias accionistas. Pero ahora han llegado, según el diario AS, varios fondos extranjeros y sus ofertas rondan los 3.000 por cada título. La venta del Sevilla está un poquito más cerca.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Fondos extranjeros intentan comprar el Sevilla
Fondos extranjeros intentan comprar el Sevilla | Agencias

Si los propietarios de los paquetes accionariales mayoritarios aceptaran una de estas ofertas, el poder sobre el club nervionense se vendería en una cantidad cercana a los 300 millones de euros. Los compradores saben que deberán asumir la deuda, que según los actuales rectores se sitúa en unos 70 millones de euros, pero que contando los créditos podría llegara a los 200. Las familias Guijarro, Carrión, Alés y Castro están estudiando las propuestas y su entorno reconoce que la venta del Sevilla se va acercando. El empresario Antonio Lappi y los inversores que le respaldan no han dicho la última palabra, pero lo que parece obvio es que el cambio de manos del Sevilla Fútbol Club no está tan lejos como podía parecer. Los compradores, sean los que sean, saben que con las acciones de las grandes familias tendrían bastante para gobernar, pero siempre estará ahí ese 25% del accionariado que posee Benavente, que además cuenta con bastantes accionistas que le apoyan, los cuales suman un 13% de la tarta accionarial sevillista. La cosa se va calentando.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer