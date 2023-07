Fernando: "De renovación no me han dicho nada"

En el conjunto nervionense hay un total de siete jugadores a los que sólo le queda un año de contrato: Oliver Torres, Papu Gómez, Jesús Navas, Erik Lamela, Ivan Rakitic, Fernando Reges y Lucas Ocampos. Veremos cuantos de ellos renuevan y cuantos abandonan el club el 30 de junio de 2024. Fernando quiere quedarse, pero ha declarado en una entrevista a Goal que "del club todavía no me ha llegado nada pero estoy contento y tengo un año más de contrato. Yo recuerdo que cuando tenía tres años de contrato y me faltaban seis meses para terminar mi contrato el club me llamó y renovamos sin problemas ninguno. Me falta un año todavía y no hemos hablado sobre esto pero sigo muy contento y trabajando al 100%. Por mi, renuevo. Yo sigo muy fuerte, haciendo la pretemporada sin problema ninguno y espero continuar aquí. Tengo un año más de contrato y espero seguir aportando. Me encanta estar en el Sevilla".

Este verano apareció el interés del Al-Ahlí saudí, pero "oferta oficial no tuve. Si viene algo así lo miraré y lo pensaré, pero mientras tenga contrato, estoy contento y pienso en el Sevilla. Si viene otra cosa pensamos en otra cosa, pero mientras estamos aquí estoy muy contento y muy feliz. Tengo un año de contrato, estoy muy contento en el Sevilla, en la ciudad, que es espectacular". Sobre la posibilidad de retirarse en el conjunto sevillista, asegura que "quizás sí, pero vamos a ver qué va a pasar. A mí me encanta la ciudad y el equipo y mi familia está muy contenta con la ciudad. Son cuatro temporadas aquí espectaculares y nosotros estamos muy contentos y muy felices".